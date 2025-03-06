Бешеные соседи 3 сезон на Netflix — сюжет и трейлер

Сериал "Бешеные соседи". Фото: instagram.com/crazywedding_official

Третий сезон украинского сериала "Безумные соседи" вышел на Netflix. Отныне зрители смогут посмотреть новые серии комедии на стриминговой площадке.

Об этом сообщили на странице сериала в Instagram.

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Продолжение истории любимых героев фильма "Безумная свадьба" уже ждет зрителей. В третьем сезоне на семью Сердюков снова "свалятся" новые приключения и переживания.

Постер сериала "Сумасшедшие соседи 3". Фото: instagram.com/crazywedding_official

"Спокойствие? Нет, не слышали! Семья Середюков продолжает непрерывно соревноваться и враждовать с соседями, поэтому приготовьтесь к новой порции бешеных приключений, взрывных шуток и битвы характеров", — говорится в анонсе.

Роли в сериале исполнили Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Полина Василиса, Юрий Горбунов, Вера Кобзарь, Виталий Иванченко, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

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