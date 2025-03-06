Бешеные соседи 3 сезон на Netflix — сюжет и трейлер

Новый сезон "Безумных соседей" стал доступен на Netflix
Третий сезон украинского сериала "Безумные соседи" вышел на Netflix. Отныне зрители смогут посмотреть новые серии комедии на стриминговой площадке.
Об этом сообщили на странице сериала в Instagram.
"Безумные соседи" на Netflix
Продолжение истории любимых героев фильма "Безумная свадьба" уже ждет зрителей. В третьем сезоне на семью Сердюков снова "свалятся" новые приключения и переживания.
"Спокойствие? Нет, не слышали! Семья Середюков продолжает непрерывно соревноваться и враждовать с соседями, поэтому приготовьтесь к новой порции бешеных приключений, взрывных шуток и битвы характеров", — говорится в анонсе.
Роли в сериале исполнили Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Полина Василиса, Юрий Горбунов, Вера Кобзарь, Виталий Иванченко, Инна Приходько и Арам Арзуманян.
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