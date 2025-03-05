Що подивитися весною 2025 — список нових фільмів Білосніжка, Мікі 17, Громовержці

Фільм "Громовержці". Фото: Marvel

Ця весна обіцяє любителям кіно багато захопливих новинок. Вже цього сезону на широкі екрани вийдуть довгоочікувані прем'єри, на які із нетерпінням чекають глядачі.

Новини.LIVE розповідають про головні кінопрем'єри цієї весни.

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Мікі 17

Науково-фантастичний фільм розповість про Мікі Барнз, який наважується на небезпечний експеримент заради порятунку людства. Однак місія опиняється під загрозою через фатальну помилку.

Прем'єра 5 березня.

У загублених землях

В основу фільму ліг роман автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна. Могутня чаклунка вирушає до загублених земель, щоб відродити магію, яка втілює бажання. Але за силу доведеться поплатитися.

Прем'єра 13 березня.

Операція "Чорний кейс"

Подружжя таємних агентів Джордж та Кетрін щасливо живуть разом. Але одного дня у розвідці стається витік важливої інформації, розслідувати який доводиться Джорджу. Ось тільки головною підозрюваною є його дружина.

Прем'єра 13 березня.

Білосніжка

Нова кіноадаптація усім відомої казки знову втілиться на екрані. На глядачів чекає фантастична історія Білосніжки та її протистояння із злою мачухою.

Прем'єра 20 березня.

Minecraft: Фільм

Пригодницький фільм за мотивами популярної гри нарешті вийде на екрани. Четверо невдах потрапляють через таємний портал до Верхнього світу — химерного кубічного світу, де на них чекає магічний квест.

Прем'єра 4 квітня.

Аматор

Головний герой — замкнутий у собі ЦРУ, життя якого кардинально змінюється після трагічної загибелі його дружини у теракті. Чоловік вирішує самостійно розкрити справу та покарати винних у смерті коханої.

Прем'єра 10 квітня.

Аудитор 2

Продовження кримінального бойовика із Беном Аффлеком. Сиквел фільму 2016 року розповість про брата головного героя, а також нову загадку, яку він мусить розгадати.

Прем'єра 24 квітня.

Громовержці

Новий супергеройський бойовик від Marvel. У ньому антигерої об'єднаються, щоб врятувати світ, і спочатку мусять подолати привидів минулого.

Прем'єра 1 травня.

Ліло і Стіч

Довгоочікувана кіноадаптація улюбленого мультфільму від Disney. Дівчинка Ліло бере з притулку незвичного песика, який насправді виявляється прибульцем на ім'я Стіч. Захоплива історія про дружбу та пригоди.

Прем'єра 22 травня.

Місія неможлива: Фінальна розплата

Восьмий фільм культової франшизи про агента Ітана Ганта. Цього разу йому знову доведеться піти на небезпечний ризик, щоб врятувати людство.

Прем'єра 22 травня.

Нагадаємо, вийшов перший трейлер кримінального триллеру "Ще одна проста послуга" з Анною Кендрик та Блейк Лайвлі. Також ми розповідали про 10 серіалів, які вийдуть у березні.