Что посмотреть весной 2025 — список новых фильмов Белоснежка, Мики 17, Громовержцы

Фильм "Громовержцы". Фото: Marvel

Эта весна обещает любителям кино много увлекательных новинок. Уже в этом сезоне на широкие экраны выйдут долгожданные премьеры, которые с нетерпением ждут зрители.

Новини.LIVE рассказывают о главных кинопремьерах этой весны.

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Мики 17

Научно-фантастический фильм расскажет о Мики Барнзе, который решается на опасный эксперимент ради спасения человечества. Однако миссия оказывается под угрозой из-за роковой ошибки.

Премьера 5 марта.

В затерянных землях

В основу фильма лег роман автора "Игры престолов" Джорджа Мартина. Могущественная колдунья отправляется в затерянные земли, чтобы возродить магию, которая воплощает желания. Но за силу придется поплатиться.

Премьера 13 марта.

Операция "Черный кейс"

Супруги тайных агентов Джордж и Кэтрин счастливо живут вместе. Но однажды в разведке происходит утечка важной информации, расследовать которую приходится Джорджу. Вот только главной подозреваемой является его жена.

Премьера 13 марта.

Белоснежка

Новая киноадаптация всем известной сказки снова воплотится на экране. Зрителей ждет фантастическая история Белоснежки и ее противостояние со злой мачехой.

Премьера 20 марта.

Minecraft: Фильм

Приключенческий фильм по мотивам популярной игры наконец выйдет на экраны. Четверо неудачников попадают через тайный портал в Верхний мир — причудливый кубический мир, где их ждет магический квест.

Премьера 4 апреля.

Любитель

Главный герой — замкнутый в себе ЦРУ, жизнь которого кардинально меняется после трагической гибели его жены в теракте. Мужчина решает самостоятельно раскрыть дело и наказать виновных в смерти любимой.

Премьера 10 апреля.

Аудитор 2

Продолжение криминального боевика с Беном Аффлеком. Сиквел фильма 2016 года расскажет о брате главного героя, а также новую загадку, которую он должен разгадать.

Премьера 24 апреля.

Громовержцы

Новый супергеройский боевик от Marvel. В нем антигерои объединятся, чтобы спасти мир и сначала, должны преодолеть призраков прошлого.

Премьера 1 мая.

Лило и Стич

Долгожданная киноадаптация любимого мультфильма от Disney. Девочка Лило берет из приюта необычного песика, который на самом деле оказывается пришельцем по имени Стич. Увлекательная история о дружбе и приключениях.

Премьера 22 мая.

Миссия невозможна: Финальная расплата

Восьмой фильм культовой франшизы об агенте Итане Ханте. На этот раз ему снова придется пойти на опасный риск, чтобы спасти человечество.

Премьера 22 мая.

Напомним, вышел первый трейлер криминального триллера "Еще одна простая услуга" с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Также мы рассказывали о 10 сериалах, которые выйдут в марте.