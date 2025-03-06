Популярные сериалы на Netflix — что чаще всего смотрят украинцы

Сериал "Плеймейкерша". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных сериалов среди украинцев. За прошедшую неделю в списке фаворитов зрителей оказались политический триллер, спортивная комедия и технологический хоррор.

Новини.LIVE подробнее рассказывают о самых популярных сериалах по рейтингу Netflix.

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Нулевой день

Запутанная политическая история о масштабной кибератаке, которая привела к гибели сотен людей в США. Бывший президент страны, которого сыграл Роберт де Ниро, возглавляет расследование и должен найти виновных в преступлении.

Плеймейкерша

Спортивная комедия с Кейт Хадсон рассказывает о бывшей тусовщице, которая теперь должна возглавить баскетбольную команду. Отныне она должна доказать, что достойна руководить семейным бизнесом.

Кассандра

Семья заселятся в умный дом, где всем управляет виртуальная помощница Кассандра, которая превращает счастливую семейную жизнь в ужас. Сериал уже стал настоящим хитом, а его саундтрек возглавляет мировые чарты.

Токсичный город

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о матерях, которые борются за справедливость на фоне одного из самых громких в истории Великобритании скандалов вокруг токсичных отходов. Они должны защитить не только своих детей, но и будущие поколения.

Американское убийство: Габби Петито

Документальный сериал рассказывает о печально известном убийстве блогера Габби Петито. Расследование покажет, что происходило на самом деле в последние дни жизни известной путешественницы.

Надзиратель

Семья Бренноков переезжает в новый дом в пригороде с надеждой на новую жизнь. Однако внезапно они начинают получать странные письма с угрозами от тайного надзирателя, который следит за ними. Сериал основан на реальных событиях.

Ла-Пальма

Сюжет рассказывает о норвежской семье, которая отправляется на семейный отдых на живописный остров Ла-Пальма. Но отпуск превращается в катастрофу, когда молодая исследовательница предвидит неизбежное извержение вулкана.

Любимое дитя

Криминальный триллер рассказывает ужасную историю о женщине, которая много лет провела в страшном плену и чудом смогла сбежать. Ее дело приводит следователей к нераскрытому преступлению, которое произошло 13 лет назад.

Игра в кальмара 2

Второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала остается в топе среди зрителей. Смертельная игра собирает новых участников, которые готовы убить друг друга ради выигрыша.

Шантаж

Работа ЦРУ оказывается под угрозой, когда одна из бывших сотрудниц угрожает раскрыть все тайны. В дело ввязывается молодой юрист-новичок, которому придется уладить конфликт.

Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых сериалах, которые выйдут в марте. А также о 10 главных фильмах этой весны, которые ждут все.