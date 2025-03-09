Фільм Смакота на Netflix — новий трилер доступний для перегляду онлайн

Фільм "Смакота". Фото: Netflix

Стримінгова платформа Netflix продовжує тішити глядачів цікавими кіноновинками. 7 березня на майдачинку вийшов захопливий трилер "Смакота".

Фільм вже доступний для перегляду на Netflix в українському перекладі.

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Сюжет фільму розгортається навколо німецької родини, яка вирушає на безтурботний відпочинок до Провансу. Під час відпочинку вони наймаються на роботу молоду працівницю Теодору, але, схоже, у дівчини є свої підступні плани.

Головні ролі у стрічці виконали Валері Пахнер, Фахрі Ярдим та Карла Діас.

Світова прем'єра фільму відбулася в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю 18 лютого 2025 року, де дебют режисерки Неле Мюллер-Штефен отримав номінацію на приз глядацьких симпатій за найкращий повнометражний фільм.

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