Фільм Смакота на Netflix — новий трилер доступний для перегляду онлайн

Netflix захопив глядачів новим німецьким трилером
Стримінгова платформа Netflix продовжує тішити глядачів цікавими кіноновинками. 7 березня на майдачинку вийшов захопливий трилер "Смакота".
Фільм вже доступний для перегляду на Netflix в українському перекладі.
На Netflix вийшов фільм "Смакота"
Сюжет фільму розгортається навколо німецької родини, яка вирушає на безтурботний відпочинок до Провансу. Під час відпочинку вони наймаються на роботу молоду працівницю Теодору, але, схоже, у дівчини є свої підступні плани.
Головні ролі у стрічці виконали Валері Пахнер, Фахрі Ярдим та Карла Діас.
Світова прем'єра фільму відбулася в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю 18 лютого 2025 року, де дебют режисерки Неле Мюллер-Штефен отримав номінацію на приз глядацьких симпатій за найкращий повнометражний фільм.
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