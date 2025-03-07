Найкращі мінісеріали від Apple TV — що подивитися на вихідні

Серіал "Безсонні ночі". Фото: Apple TV+

Стримінгова платформа Apple TV+ часто тішить глядачів якісними мінісеріалами, які захоплюють своїм сюжетом та кінематографічністю. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на проєкти компанії.

Чотири цікаві короткі серіали від Apple TV+ у добірці Новини.LIVE.

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Безсонні ночі (8 серій)

Ліса та Денні — найкращі друзі, який завжди підтримують одне одного та щоночі спілкуються у мережі, адже обоє страждають на безсоння. Однак наживо вони бачилися всього один раз, тож одного дня друзі вирішують зустрітися.

Уроки хімії (8 серій)

Головна героїня Елізабет Зотт — хімік, яка тривалий час працювала лаборантом. Після звільнення з роботи жінка вирішує створити кулінарне шоу, в якому буде ділитися із домогосподарками не лише рецептами, а й знаннями з хімії.

Темна матерія (9 серій)

Науково-фантастичний серіал розповідає про фізика з Чикаго, який раптово потрапляє в іншу версію свого життя. У пошуках істини головному герою доведеться блукати між альтернативними світами і темними закутками своєї підсвідомості.

Жінки в синьому (10 серій)

Сюжет серіалу заснований на реальних подіях, які відбулися у Мексиці 1971 року. Столицю охопила серія жахливих вбивств, але злочинця так і не знайшли. Тоді четверо жінок із першого в країні жіночого поліцейського загону беруться за справу.

Раніше ми розповідали про найпопулярніші серіали від Netflix, які дивляться українці. А також пропонуємо добірку легких серіалів для жінок.