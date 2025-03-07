Лучшие мини-сериалы от Apple TV - что посмотреть за вечер

Сериал "Бессонные ночи". Фото: Apple TV+

Стриминговая платформа Apple TV+ часто радует зрителей качественными мини-сериалами, которые захватывают своим сюжетом и кинематографичностью. Если вы ищете, что посмотреть вечером, обратите внимание на проекты компании.

Четыре интересных коротких сериала от Apple TV+ в подборке Новини.LIVE.

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Бессонные ночи (8 серий)

Лиса и Дэнни — лучшие друзья, которые всегда поддерживают друг друга и каждую ночь общаются в сети, ведь оба страдают бессонницей. Однако вживую они виделись всего один раз, поэтому однажды друзья решают встретиться.

Уроки химии (8 серий)

Главная героиня Элизабет Зотт — химик, которая долгое время работала лаборантом. После увольнения с работы женщина решает создать кулинарное шоу, в котором будет делиться с домохозяйками не только рецептами, но и знаниями по химии.

Темная материя (9 серий)

Научно-фантастический сериал рассказывает о физике из Чикаго, который внезапно попадает в другую версию своей жизни. В поисках истины главному герою придется блуждать между альтернативными мирами и темными закоулками своего подсознания.

Женщины в синем (10 серий)

Сюжет сериала основан на реальных событиях, которые произошли в Мексике в 1971 году. Столицу охватила серия ужасных убийств, но преступника так и не нашли. Тогда четверо женщин из первого в стране женского полицейского отряда берутся за дело.

Ранее мы рассказывали о самых популярных сериалах от Netflix, которые смотрят украинцы. А также предлагаем подборку легких сериалов для женщин.