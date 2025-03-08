Серіал Плеймейкерка на Netflix продовжили на другий сезон — відео

Серіал "Плеймейкерка". Фото: Netflix

Спортивна комедія "Плеймейкерка" із акторкою Кейт Гадсон у головній ролі отримає продовження. Стримінгова платформа Netflix оголосила про другий сезон.

Новиною із фанами творці серіалу поділилися в Instagram.

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Серіал "Плеймейкерка" продовжили на другий сезон

Прем'єра спортивної комедії відбулася 27 лютого 2025 року. Менш, ніж за місяць серіал опинився у топі серед глядачів та став справжнім хітом у мережі. Після перегляду перших епізодів користувачі почали писати про те, що потребують продовження.

Тож творці "Плеймейкерки" вирішили дослухатися до аудиторії та оголосили про другий сезон.

"Хороший власний баскетбольної команди знає, що треба прислухатися до фанатів. Тому ми вас чуємо. І Netflix також. "Плеймейкерка" офіційно повертається із другим сезоном. Щиро дякую усім, хто же дивився серіал. Я просто неймовірно щаслива, адже ви стали справжньою причиною, чому ми можемо повернутися і зняти ще один сезон", — звернулася до глядачів Кейт Гадсон.

У серіалі Гадсон зіграла Айлу, яка раптово замість брата очолює професійну баскетбольну команду, якою володіє її родина. Колишня любителька вечірок отримує шанс довести всім, що вміє керувати бізнесом.

До речі, ми писали, що "Плеймейкерка" увійшла до рейтингу найкращих серіалів від Netflix серед українців за минулий тиждень. А також стало відомо, що серіал "Шантаж" закривають після другого сезону.