Сериал Плеймейкерка на Netflix продлили на второй сезон — видео

Сериал "Плеймейкерша". Фото: Netflix

Спортивная комедия "Плеймейкерша" с актрисой Кейт Хадсон в главной роли получит продолжение. Стриминговая платформа Netflix объявила о втором сезоне.

Новостью с фанами создатели сериала поделились в Instagram.

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Сериал "Плеймейкерша" продлили на второй сезон

Премьера спортивной комедии состоялась 27 февраля 2025 года. Менее, чем за месяц сериал оказался в топе среди зрителей и стал настоящим хитом в сети. После просмотра первых эпизодов пользователи начали писать о том, что нуждаются в продолжении.

Поэтому создатели "Плеймейкерши" решили прислушаться к аудитории и объявили о втором сезоне.

"Хороший собственник баскетбольной команды знает, что надо прислушиваться к фанатам. Поэтому мы вас слышим. И Netflix также. "Плеймейкерша" официально возвращается со вторым сезоном. Спасибо всем, кто смотрел сериал. Я просто невероятно счастлива, ведь вы стали настоящей причиной, почему мы можем вернуться и снять еще один сезон", — обратилась к зрителям Кейт Хадсон.

В сериале Хадсон сыграла Айлу, которая внезапно вместо брата возглавляет профессиональную баскетбольную команду, которой владеет ее семья. Бывшая любительница вечеринок получает шанс доказать всем, что умеет управлять бизнесом.

Кстати, мы писали, что "Плеймейкерша" вошла в рейтинг лучших сериалов от Netflix среди украинцев за прошедшую неделю. А также стало известно, что сериал "Шантаж" закрывают после второго сезона.