Другий сезон серіалу Шантаж стане останнім — Netflix закриває проєкт

Серіал "Шантаж". Фото: Netflix

Стримінгова платформа Netflix вирішила закрити популярний серіал "Шантаж". Лише у січні на онлайн-майдачинку вийшов другий сезон шпигунської драми.

Про це повідомив у Threads актор Колтон Данн.

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Шпигунський серіал розповідає про молодого юриста, який влаштовується на роботу до ЦРУ. Після того, як один із колишніх працівників погрожує розкрити усі таємниці агентства, головний герой виявляється залученим у небезпечний міжнародний конфлікт.

Головну роль у шпигунській драмі виконав Ной Сентінео. Також у серіалі знялися Лора Геддок, Колтон Данн, Вонді Кертіс-Голл та інші.

Прем'єра першого сезону відбулася у грудні 2022 року, а у січні 2025 глядачі побачили шість нових епізодів другого сезону.

Однак попри успіх та прихильність аудиторії, творці проєкту вирішили відмовитися від знімань продовження. Для акторів новина про скасування серіалу теж стала неприємною несподіванкою.

"Шантаж" скасували. Який облом. Я просто хотів, щоб ви почули це від мене. Дякую, що подивилися", — написав у соцмережі Колтон Данн.

Нагадаємо, "Шантаж" став одним із найпопулярніших серіалів Netflix в Україні за минулий тиждень. Також ми писали, що вийшов новий детективний мінісеріал "Лише один погляд".