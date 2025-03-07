Второй сезон сериала Шантаж станет последним - Netflix закрывает проект

Сериал "Шантаж". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix решила закрыть популярный сериал "Шантаж". Только в январе на онлайн-площадку вышел второй сезон шпионской драмы.

Об этом сообщил в Threads актер Колтон Данн.

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Шпионский сериал рассказывает о молодом юристе, который устраивается на работу в ЦРУ. После того, как один из бывших сотрудников угрожает раскрыть все тайны агентства, главный герой оказывается вовлеченным в опасный международный конфликт.

Главную роль в шпионской драме исполнил Ной Сентинео. Также в сериале снялись Лора Хэддок, Колтон Данн, Вонди Кертис-Холл и другие.

Премьера первого сезона состоялась в декабре 2022 года, а в январе 2025 зрители увидели шесть новых эпизодов второго сезона.

Однако несмотря на успех и благосклонность аудитории, создатели проекта решили отказаться от съемок продолжения. Для актеров новость об отмене сериала тоже стала неприятной неожиданностью.

"Шантаж" отменили. Какой облом. Я просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Спасибо, что посмотрели", — написал в соцсети Колтон Данн.

Напомним, "Шантаж" стал одним из самых популярных сериалов Netflix в Украине за прошедшую неделю. Также мы писали, что вышел новый детективный мини-сериал "Лишь один взгляд".