Лише один погляд на Netflix — новий мінісеріал доступний українською мовою

Кадр з серіалу "Тільки один погляд". Фото: Netflix

На стримінговій платформі Netflix вийшов новий детективний серіал "Лише один погляд". Польський проєкт був зняти за мотивами однойменної книги американського письменника Гарлана Кобена.

Автор детективу особисто звернувся до українців із анонсом серіалу в Instagram.

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Заплутана детективна історія розгортається навколо жінки на ім'я Ґрет. Після отримання зловісного фото їй доведеться розплутати клубок правди, щоб врятувати свого чоловіка від його таємниць.

В основу серіалу ліг роман Гарлана Кобена, написаний 2004 року. Це вже не перший проєкт на Netflix за мотивами його творів, серед них "Незнайомка", "Безпека" та інші серіали, які полюбилися українським глядачам. Тож нагоди прем'єри нового серіалу автор книги особисто звернувся до українців.

"Я знаю, що багато з вас вже бачили наші екранізації на Netflix. І ми маємо нову — "Лише один погляд". Тож, приєднуйтеся до мене на дивані, та давайте разом насолоджуватися цим серіалом", — сказав письменник.

Мінісеріал із українським перекладом став доступний для перегляду 5 березня та вже встиг зібрати схвальні відгуки від глядачів.

Головні ролі у проєкті виконали Марія Дебска, Пйотр Страмовський та Цезарій Лукашевич, відомий за участю у фільмі "Буча".

Раніше ми розповідали про найочікуваніші новинки фільмів, які вийдуть вже цієї весни. А також стало відомо, що третій сезон "Скажених сусідів" вже доступний для перегляду на Netflix.