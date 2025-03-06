Всего один взгляд на Netflix - новый мини-сериал доступен на украинском языке

Кадр из сериала "Только один взгляд". Фото: Netflix

На стриминговой платформе Netflix вышел новый детективный сериал "Лишь один взгляд". Польский проект был снят по мотивам одноименной книги американского писателя Гарлана Кобена.

Автор детектива лично обратился к украинцам с анонсом сериала в Instagram.

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Запутанная детективная история разворачивается вокруг женщины по имени Грет. После получения зловещего фото ей придется распутать клубок правды, чтобы спасти своего мужа от его тайн.

В основу сериала лег роман Гарлана Кобена, написанный в 2004 году. Это уже не первый проект на Netflix по мотивам его произведений, среди них "Незнакомка", "Безопасность" и другие сериалы, которые полюбились украинским зрителям. Поэтому по случаю премьеры нового сериала автор книги лично обратился к украинцам.

"Я знаю, что многие из вас уже видели наши экранизации на Netflix. И у нас есть новая — "Только один взгляд". Поэтому, присоединяйтесь ко мне на диване, и давайте вместе наслаждаться этим сериалом", — сказал писатель.

Мини-сериал с украинским переводом стал доступен для просмотра 5 марта и уже успел собрать положительные отзывы от зрителей.

Главные роли в проекте исполнили Мария Дебска, Петр Страмовский и Цезарий Лукашевич, известный по участию в фильме "Буча".

Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых новинках фильмов, которые выйдут уже этой весной. А также стало известно, что третий сезон "Бешеных соседей" уже доступен для просмотра на Netflix.