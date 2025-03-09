Фильм Вкуснятина на Netflix — новый триллер доступен для просмотра онлайн

Фильм "Вкуснятина". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать зрителей интересными киноновинками. 7 марта на площадку вышел захватывающий триллер "Вкуснятина".

Фильм уже доступен для просмотра на Netflix в украинском переводе.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг немецкой семьи, которая отправляется на беззаботный отдых в Прованс. Во время отдыха они нанимают на работу молодую работницу Теодору, но, похоже, у девушки есть свои коварные планы.

Главные роли в ленте исполнили Валери Пахнер, Фахри Ярдим и Карла Диас.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля 18 февраля 2025 года, где дебют режиссера Неле Мюллер-Штефен получил номинацию на приз зрительских симпатий за лучший полнометражный фильм.

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