Фильм Вкуснятина на Netflix — новый триллер доступен для просмотра онлайн

Netflix захватил зрителей новым немецким триллером
Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать зрителей интересными киноновинками. 7 марта на площадку вышел захватывающий триллер "Вкуснятина".
Фильм уже доступен для просмотра на Netflix в украинском переводе.
На Netflix вышел фильм "Вкуснятина"
Сюжет фильма разворачивается вокруг немецкой семьи, которая отправляется на беззаботный отдых в Прованс. Во время отдыха они нанимают на работу молодую работницу Теодору, но, похоже, у девушки есть свои коварные планы.
Главные роли в ленте исполнили Валери Пахнер, Фахри Ярдим и Карла Диас.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля 18 февраля 2025 года, где дебют режиссера Неле Мюллер-Штефен получил номинацию на приз зрительских симпатий за лучший полнометражный фильм.
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