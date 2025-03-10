Что посмотреть в кинотеатре на этой неделе 10-16 марта — список новых фильмов

Комедия "Отпуск вслепую". Фото: кадр из фильма

На этой неделе в кинотеатрах зрителей ждут новые захватывающие премьеры. В прокат выходит новая украинская романтическая комедия, комедийный триллер и фантастический экшн от создателя "Игры престолов".

Новини.LIVE делится киноафишей на эту неделю.

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Отпуск вслепую

Чтобы хоть немного отдохнуть от требовательной начальницы Анны, подчиненные отправляют ее в неожиданный отпуск на запад Украины. Однако там бизнесвумен ждет не роскошный спа-отдых. В отпуске девушка встречает бывшего военного, который покажет ей, какова жизнь вне столичного офиса. В главных ролях — Татьяна Малкова и Даниэль Салем.

Премьера 13 марта.

Секс, брак, убийство

Главная героиня Ева встречается сразу с тремя парнями. Но ей придется выбирать, кто из них подойдет только для секса на одну ночь, кто для брака, а кого стоило бы убить. К тому же в городе орудует серийный убийца, и похоже, это один из избранников Евы.

Премьера 13 марта.

Идеальный хищник

Небольшой пассажирский самолет терпит аварийную посадку в лесах Луизианы. Ради спасения пассажирам придется преодолеть непростой маршрут через болотистую местность. Там затаились аллигаторы, которые уже ждут свою добычу.

Премьера 13 марта.

Шимми: Первый король обезьян

Маленький обезьянка по имени Шимми внезапно узнает, что обладает необычными способностями. Шимми до сих пор не понял, как овладеть своими суперспособностями, но времени сделать это мало, ведь он должен спасти мир от большой угрозы.

Премьера 13 марта.

Операция "Черный кейс"

Джордж и Кэтрин — счастливые супруги, которые на самом деле работают спецагентами. Однажды в агентстве происходит утечка информации, которая несет большую угрозу. Найти виновного поручают Джорджу, но в ходе расследования он узнает, что главная подозреваемая — его жена.

Премьера 13 марта.

В затерянных землях

Фантастический экшн по новелле создателя "Игры престолов" Джорджа Р.Р. Мартина. На Затерянных землях теперь царит новый порядок и чужакам здесь не место. Однажды ведьма Элис отправляется на поиски тайной силы, которая способна изменить мир навсегда, для этого она должна заручиться поддержкой наемника Бойза.

Премьера 13 марта.

Напомним, на Netflix состоялась премьера триллера "Вкуснятина". Также мы делились подборкой лучших фильмов для весеннего настроения.