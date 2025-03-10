Серіал Парочка слідчих — сюжет, актори та де подивитися

Детективний серіал "Парочка слідчих". Фото: 1+1

Новий український серіал "Парочка слідчих" став справжнім хітом у мережі. Глядачі із нетерпінням чекають на продовження захопливої детективної історії.

Новини.LIVE розповідають про що серіал та чому його варто подивитися.

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На телеканалі "1+1" вийшов новий детективний серіал "Парочка слідчих". У першому сезоні глядачі побачили 16 епізодів, які вже доступні для перегляду онлайн.

Головна героїня — молода і талановита слідча Софія, яка одразу після закінчення поліцейської академії займає посаду керівниці відділу особливо небезпечних злочинів. Дівчина дуже хоче показати свій професіоналізм та довести колегами, що недарма отримала високу посаду.

Справжнім випробуванням для Софії стає знайомство із судмедекспертом Павлом. Він — мовчазний та закритий, а ще дуже гострий на язик, тож керівниці доведеться прикласти чимало зусиль, аби налагодити із ним комунікацію. Але попри напругу у відносинах, Софії та Павлу вдається разом блискавично розкривати злочини. А згодом спільна робота починає викликати у колег не лише професійний інтерес.

Серіал "Парочка слідчих". Фото: 1+1

Головні ролі у серіалі виконали Костянтин Октябрський та Юлія Буйновська. Також у проєкті взяли участь Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський.

З перших серій "Парочка слідчих" захопив українських глядачів та викликав бурхливі обговорення у мережі. Користувачі були у захваті від драматургії та акторської гри.

"Подивилася всі серії — дуже класний. Улюблений персонаж, звичайно, Паша".

"Мені дуже сподобалося. Дивилася на одному диханні. Актори — супер!".

"Дивилися всією родиною! Гарні жарти, гарний сюжет, і найголовніше — наші найталановитіші в світі українські актори! Просто кайф!".

"Серіал чудовий. Дивиться на одному подиху. Дуже класно поєднані цікаві розслідування та курйозні пригоди героїв".

Костянтин Октябрський та Юлія Буйновська. Фото: 1+1

Нагадаємо, українців захопив новий детективний мінісеріал на Netflix. Також ми розповідали про головні прем'єри тижня, які чекають українців у кінотеатрах.