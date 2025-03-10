Сериал Парочка следователей — сюжет, актеры и где посмотреть

Детективный сериал "Парочка следователей". Фото: 1+1

Новый украинский сериал "Парочка следователей" стал настоящим хитом в сети. Зрители с нетерпением ждут продолжения увлекательной детективной истории.

Новини.LIVE рассказывают о чем сериал и почему его стоит посмотреть.

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На телеканале "1+1" вышел новый детективный сериал "Парочка следователей". В первом сезоне зрители увидели 16 эпизодов, которые уже доступны для просмотра онлайн.

Главная героиня — молодая и талантливая следователь София, которая сразу после окончания полицейской академии занимает должность руководительницы отдела особо опасных преступлений. Девушка очень хочет показать свой профессионализм и доказать коллегами, что недаром получила высокую должность.

Настоящим испытанием для Софии становится знакомство с судмедэкспертом Павлом. Он — молчаливый и закрытый, а еще очень острый на язык, поэтому руководительнице придется приложить немало усилий, чтобы наладить с ним коммуникацию. Но несмотря на напряжение в отношениях, Софии и Павлу удается вместе молниеносно раскрывать преступления. А потом совместная работа начинает вызывать у коллег не только профессиональный интерес.

Сериал "Парочка следователей". Фото: 1+1

Главные роли в сериале исполнили Константин Октябрьский и Юлия Буйновская. Также в проекте приняли участие Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Татьяна Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

С первых серий "Парочка следователей" захватил украинских зрителей и вызвал бурные обсуждения в сети. Пользователи были в восторге от драматургии и актерской игры.

"Посмотрела все серии — очень классный. Любимый персонаж, конечно, Паша".

"Мне очень понравилось. Смотрела на одном дыхании. Актеры — супер!".

"Смотрели всей семьей! Хорошие шутки, хороший сюжет, и самое главное - наши самые талантливые в мире украинские актеры! Просто кайф!".

"Сериал замечательный. Смотрится на одном дыхании. Очень классно сочетаются интересные расследования и курьезные приключения героев".

Константин Октябрьский и Юлия Буйновская. Фото: 1+1

Напомним, украинцев захватил новый детективный мини-сериал на Netflix. Также мы рассказывали о главных премьерах недели, которые ждут украинцев в кинотеатрах.