Популярные фильмы на Netflix — что чаще всего смотрят онлайн украинцы

Фильм "Бастион 36". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix каждый может найти что-то свое. За прошедшую неделю украинцы наслаждались онлайн-просмотром боевиков, комедий и мультфильмов.

Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов, которые выбирали украинские зрители на прошлой неделе.

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Бастион 36

Возглавляет рейтинг французский криминальный триллер. Он рассказывает о полицейском, который после увольнения из элитного подразделения, начинает вести собственное расследование загадочных смертей своих коллег.

Поезд в 31 декабря

И хотя новогодние праздники давно прошли, украинская комедия о новогодних приключениях не теряет своих позиций. Лента покажет, как один новогодний рейс поезда из Львова в Киев навсегда изменил жизнь пассажиров. Уютная и семейная история о том, что чудеса на самом деле случаются.

Медовый месяц с моей мамой

Главный герой Лука переживает настоящие шок, когда его невеста бросает его просто белые алтаря ради бывшего. Жизнь, кажется, разрушена, да еще и билеты на медовый месяц куплены зря. Чтобы потраченные деньги не улетели на ветер, Лука отправляется в отпуск вместе со своей мамой. Вот только на курорте все думают, что они молодожены.

История любви в Копенгагене

Писательница Мия влюбляется в отца-одиночку Эмиля. Между парой возникает настоящая страсть и любовь. Но им придется преодолеть ряд испытаний, когда они решают завести общего ребенка.

Ничтожный я 3

Неожиданно в пятерку самых популярных лент прошлой недели вошел мультфильм "Гадкий я 3". Любимое приключение злодея Грю и его приспешников снова в трендах.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом украинском детективе, который стал хитом в сети. Также делимся подборкой главных премьер недели, которые стоит посмотреть в прокате.