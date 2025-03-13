Найкращі українські комедійні серіали — що подивитися ввечері онлайн

Серіал "Зв'язок". Фото: Новий канал

Після важкого робочого дня хочеться провести вечір без зайвої метушні. Розслабитися допоможуть легкі українські серіали, які зачарують харизматичними персонажами та повеселять дотепними жартами.

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Молода

Головна героїня Оля після зради чоловіка вирішує почати нове життя. Щоправда, починає вона його з брехні, заради нової роботи вона бреше про свій вік. Тепер в Олі подвійне життя — 40-річної мами підлітка та 26-річної кар'єристки.

Зв'язок

У центрі сюжету декілька українських сімей, які розділилися через повномасштабну війну в Україні. Попри відстань, вони не втрачають зв'язок, підтримують одне одного і потрапляють у кумедні ситуації.

Голова

Студент Антон б'ється об заклад з ректором свого університету, що зможе перетворити звичайне українське село на сучасне та продвинуте. Тож хлопець разом із друзями вирушає до Антонівки, де буде змагатися за місце сільського голови.

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