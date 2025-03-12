Найкращі англійські детективи — список серіалів

5 найкращих англійських детективів для любителів загадок
Таємничі вбивства, несподівані повороти сюжету, харизматичні слідчі та атмосфера класичного британського стилю — саме за це глядачі обожнюють англійські детективи. Деякі з них стали справжньою класикою жанру, на рівні із всесвітньовідомим Шерлоком Голмсом.
Добірка англійської детективної класики у матеріалі Новини.LIVE.
Пуаро (1989-2013)
Детективна історія поза часом. Талановитий слідчий у виконанні Девіда Суше розкриває найзаплутаніші злочини. Вишуканий стиль, харизма та цікаві загадки зробили цей серіал улюбленцем не одного покоління глядачів.
Індевор/Молодий Морс (2013-2023)
Сюжет розгортаються у 60-х в Оксфорді, де молодий детектив Індевор Морс лише розпочинає свою кар'єру. Серіал став приквелом детективу "Інспектор Морс" та показує становлення видатного слідчого. Заплутані злочини переплітаються із глибоким психологічним аналізом та захоплюють з перших хвилин.
Суто англійські вбивства (1997-...)
Цей серіал вже 27 років збирає глядачів перед телеекранами та не втрачає свою популярність. Події розгортаються у вигаданому графстві Мідсомер, де детектив Том Барнабі розслідує кримінальні загадки. Кожен епізод серіалу розповідає про окрему заплутану справу.
Гранчестер (2014-...)
Сюжет переносить глядачів у 50-ті, коли тихе селище Гранчестер несподівано охоплює низка серйозних злочинів. Розслідувати справу беруться інспектор Джорді Кітінг та вікарій Сідні Чемберс. Головні герої розкривають не лише злочини, а й психологію людської душі.
Місс Марпл (2004-2013)
На перший погляд Місс Марпл проста літня жінка, яка мешкає у селищі Сент-Мері-Мід. Але насправді вона майстерно розкриває складні злочини, які іноді не під силу навіть досвідченим слідчим.
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