Найкращі англійські детективи — список серіалів

Серіал "Гранчестер". Фото: x.com/GrantchesterUK

Таємничі вбивства, несподівані повороти сюжету, харизматичні слідчі та атмосфера класичного британського стилю — саме за це глядачі обожнюють англійські детективи. Деякі з них стали справжньою класикою жанру, на рівні із всесвітньовідомим Шерлоком Голмсом.

Добірка англійської детективної класики у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Пуаро (1989-2013)

Детективна історія поза часом. Талановитий слідчий у виконанні Девіда Суше розкриває найзаплутаніші злочини. Вишуканий стиль, харизма та цікаві загадки зробили цей серіал улюбленцем не одного покоління глядачів.

Індевор/Молодий Морс (2013-2023)

Сюжет розгортаються у 60-х в Оксфорді, де молодий детектив Індевор Морс лише розпочинає свою кар'єру. Серіал став приквелом детективу "Інспектор Морс" та показує становлення видатного слідчого. Заплутані злочини переплітаються із глибоким психологічним аналізом та захоплюють з перших хвилин.

Суто англійські вбивства (1997-...)

Цей серіал вже 27 років збирає глядачів перед телеекранами та не втрачає свою популярність. Події розгортаються у вигаданому графстві Мідсомер, де детектив Том Барнабі розслідує кримінальні загадки. Кожен епізод серіалу розповідає про окрему заплутану справу.

Гранчестер (2014-...)

Сюжет переносить глядачів у 50-ті, коли тихе селище Гранчестер несподівано охоплює низка серйозних злочинів. Розслідувати справу беруться інспектор Джорді Кітінг та вікарій Сідні Чемберс. Головні герої розкривають не лише злочини, а й психологію людської душі.

Місс Марпл (2004-2013)

На перший погляд Місс Марпл проста літня жінка, яка мешкає у селищі Сент-Мері-Мід. Але насправді вона майстерно розкриває складні злочини, які іноді не під силу навіть досвідченим слідчим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові українські серіали, від яких неможливо відірватися. А також пропонуємо добірку кращих серіалів для весняного настрою.