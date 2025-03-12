Лучшие английские детективы — список сериалов

Сериал "Гранчестер". Фото: x.com/GrantchesterUK

Таинственные убийства, неожиданные повороты сюжета, харизматичные следователи и атмосфера классического британского стиля — именно за это зрители обожают английские детективы. Некоторые из них стали настоящей классикой жанра, на уровне с всемирно известным Шерлоком Холмсом.

Подборка английской детективной классики в материале Новини.LIVE.

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