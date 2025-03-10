Найкращі серіали для весняного настрою — що подивитися ввечері

Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix

Прихід весни надихає нас на нові звершення та відчуття. Отримайте ще більшу порцію яскравих вражень та натхнення, передивляючись улюблені серіали.

Новини.LIVE ділиться весняною добіркою, яка ідеально підійде для березневих вечорів.

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Бріджертони

Одні з найпопулярніших серіалів останніх років розповідає про родину Бріджертонів та життя вищого світу Лондона в епоху Регентства. Кохання та почутті розквітають у серіалі, як весняні квіти.

Дивовижна місис Мейзел

Після розриву із чоловіком домогосподарка Медж неочікувано стає зіркою стендапу. Барвиста історія розгортається у Нью-Йорку 50-х років. Яскраві образи, гумор і драйв — те, що потрібно для гарного весняного настрою.

Енн

Чарівна історія про дівчинку на ім'я Енн, що надихає. Головна героїня не втрачає надію та оптимізм, попри на труднощі, з якими її зіштовхує життя.

Раніше ми розповідали, які фільми стали найпопулярнішими на Netflix серед українців. А також пропонуємо вам добірку кращих індійських фільмів, які захоплять вас своїм сюжетом.