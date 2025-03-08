Кращі дорами з високим рейтингом — що подивитися ввечері

Серіал "Королева сліз". Фото: tvN

Азійські серіали вже стали справжнім хітом на стримінгових майданчиках. Дорами вдало поєднують драму, романтику, напружені сюжетні повороти та чудову акторську гру.

Редакція Новини.LIVE ділиться п'ятіркою захопливих корейських серіалів, які не залишать вас байдужими.

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Королева сліз

Трирічний шлюб Хон Хеін та її чоловіка Пека Хюнву досягає критичної точки — пара перебуває на межі розлучення. Але здаватися Хон та Пек не хочуть та сподіваються, що зможуть повернути іскру в свої почуття.

Містер Саншайн

Головний герой — юнак, який потрапляє до США після корейської експедиції 1871 року. Через деякий час він повертається додому, де закохується у доньку аристократа.

Під парасолькою королеви

Королева держави Чосон прагне виховати своїх синів гідними спадкоємцями престолу, щоб у майбутньому один із них очолив країну. Однак є й інші претенденти, які прагнуть влади.

Гоблін

Багато років тому Кім Шін став безсмертним. Але для нього це стало не даром, а прокляттям. Десятиліттями він шукає надію знову стати смертним, але це під владу лише дівчині, яка погодиться стати його нареченою.

Вінченцо

Італійська родина усиновлює 7-річного хлопчика на ім'я Пак та разом із ним вирушає до Італії. Там юнак отримує ім'я Вінченцо. Через багато років він знову вирушає на батьківщину, де йому доведеться дати відсіч злочинному конгломерату.

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