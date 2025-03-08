Лучшие дорамы с высоким рейтингом - что посмотреть вечером

Сериал "Королева слез". Фото: tvN

Азиатские сериалы уже стали настоящим хитом на стриминговых площадках. Дорамы удачно сочетают драму, романтику, напряженные сюжетные повороты и великолепную актерскую игру.

Редакция Новини.LIVE делится пятеркой увлекательных корейских сериалов, которые не оставят вас равнодушными.

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Королева слез

Трехлетний брак Хон Хэин и ее мужа Пэка Хюнву достигает критической точки — пара находится на грани развода. Но сдаваться Хон и Пек не хотят и надеются, что смогут вернуть искру в свои чувства.

Мистер Саншайн

Главный герой - юноша, который попадает в США после корейской экспедиции 1871 года. Через некоторое время он возвращается домой, где влюбляется в дочь аристократа.

Под зонтиком королевы

Королева государства Чосон стремится воспитать своих сыновей достойными наследниками престола, чтобы в будущем один из них возглавил страну. Однако есть и другие претенденты, которые стремятся к власти.

Гоблин

Много лет назад Ким Шин стал бессмертным. Но для него это стало не даром, а проклятием. Десятилетиями он ищет надежду снова стать смертным, но это под силу лишь девушке, которая согласится стать его невестой.

Винченцо

Итальянская семья усыновляет 7-летнего мальчика по имени Пак и вместе с ним отправляется в Италию. Там юноша получает имя Винченцо. Через много лет он снова отправляется на родину, где ему придется дать отпор преступному конгломерату.

Ранее мы делились подборкой увлекательных индийских фильмов, которые вас удивят. Также на Netflix вышел новый детективный мини-сериал, который уже захватил украинцев.