Лучшие сериалы для весеннего настроения — что посмотреть вечером

Сериал "Бриджертоны". Фото: Netflix

Приход весны вдохновляет нас на новые свершения и ощущения. Получите еще большую порцию ярких впечатлений и вдохновения, пересматривая любимые сериалы.

Новини.LIVE делится весенней подборкой, которая идеально подойдет для мартовских вечеров.

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Бриджертоны

Один из самых популярных сериалов последних лет рассказывает о семье Бриджертонов и жизни высшего света Лондона в эпоху Регентства. Любовь и чувства расцветают в сериале, как весенние цветы.

Удивительная миссис Мейзел

После разрыва с мужем домохозяйка Медж неожиданно становится звездой стендапа. Красочная история разворачивается в Нью-Йорке 50-х годов. Яркие образы, юмор и драйв - то, что нужно для хорошего весеннего настроения.

Энн

Волшебная и вдохновляющая история о девочке по имени Энн. Главная героиня не теряет надежду и оптимизм, несмотря на трудности, с которыми ее сталкивает жизнь.

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