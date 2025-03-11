Нові українські серіали — що подивитися ввечері онлайн

Серіал "Ключі від правди". Фото: 1+1

Глядачів все більше захоплюють сучасні українські серіали, яких поєднують динамічний сюжет, актуальні теми та харизматичні персонажі. А останнім часом з'явилося декілька цікавих новинок, які сподобаються усім.

Захопливі новинки українських серіалів у добірці Новини.LIVE.

Читайте також:

Реванш

Молода та амбітна науковиця Валентинам мріє побудувати успішну кар'єру. Але усі її мрії руйнує болюча зрада — близька людина фабрикує проти дівчини серйозні звинувачення. Тепер Валентина має довести свою невинність та відновити справедливість.

Парочка слідчих

Нова детективна історія вже стала хітом у мережі. Головна героїня Софія — молода слідча, яка очолює відділ особливо небезпечних злочинів. Працювати дівчині доведеться із мовчазним та гострим на язик судмедекспертом Павлом. І хоча вони не одразу знаходять спільну мову, у них чудово виходить розкривати злочини разом.

Ключі від правди

Слідча Валерія намагається знайти правду після смерті свого брата, якого напередодні загибелі звинуватили у серйозному злочині. Розслідування приводить жінку до готелю, і вона вирішує влаштуватися туди на роботу, щоб зсередини дізнатися, які таємниці приховують гості та працівники.

Батьківський комітет

Драматична та напружена історія про сьогодення українців. Історія розгортається у маленькому українському містечку, яке опиняється під окупацією РФ. Батьки об'єднуються проти ворога заради того, аби їхніх дітей не депортували до країни-агресорки.

Нагадаємо, вийшов перший трейлер нової медичної драми від Netflix. Також ділимося із вами добіркою кращих серіалів для весняного настрою.