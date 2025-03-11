Новые украинские сериалы — что посмотреть вечером онлайн

Сериал "Ключи от правды". Фото: 1+1

Зрителей все больше увлекают современные украинские сериалы, в которых сочетается динамичный сюжет, актуальные темы и харизматичные персонажи. А в последнее время появилось несколько интересных новинок, которые понравятся всем.

Увлекательные новинки украинских сериалов в подборке Новини.LIVE.

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Реванш

Молодая и амбициозная ученая Валентинам мечтает построить успешную карьеру. Но все ее мечты разрушает болезненная измена — близкий человек фабрикует против девушки серьезные обвинения. Теперь Валентина должна доказать свою невиновность и восстановить справедливость.

Парочка следователей

Новая детективная история уже стала хитом в сети. Главная героиня София — молодая следовательница, которая возглавляет отдел особо опасных преступлений. Работать девушке придется с молчаливым и острым на язык судмедэкспертом Павлом. И хотя они не сразу находят общий язык, у них прекрасно получается раскрывать преступления вместе.

Ключи от правды

Следователь Валерия пытается найти правду после смерти своего брата, которого накануне гибели обвинили в серьезном преступлении. Расследование приводит женщину в отель и она решает устроиться туда на работу, чтобы изнутри узнать, какие тайны скрывают гости и работники.

Родительский комитет

Драматическая и напряженная история о настоящем украинцев. История разворачивается в маленьком украинском городке, который оказывается под оккупацией РФ. Родители объединяются против врага ради того, чтобы их детей не депортировали в страну-агрессора.

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