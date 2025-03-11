Серіал Пульс на Netflix — перший трейлер і дата виходу

Вийшов перший трейлер нової медичної драми на Netflix
На глядачів чекає нова захоплива історія про лікарів на Netflix. Стримінгова платформа анонсувала перший сезон медичної драми "Пульс".
Перший трейлер серіалу опублікували на YouTube.
Серіал "Пульс" — трейлер і дата виходу
Сюжет серіалу буде розгортатися навколо медиків найзавантаженішого травматологічного центру рівня 1 в Маямі. Молода лікарка Денні нещодавно отримала посаду старшої ординаторки і тепер мусить впоратися із новою відповідальністю. Разом із командою вона буде кидати виклик не лише важким медичним випадкам, а й боротися із особистою драмою.
Головні ролі в серіалі виконали Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джессі Т. Ашер, Джастіна Мачадо, Джек Беннон та Даніела Ньєвес.
Прем'єра медичної драми запланована на 3 квітня 2025 року.
Нагадаємо, Аманда Сейфрід натякнула на нову частину "Тіла Дженніфер" з Меган Фокс. А також стало відомо, які новинки кіно вийдуть у прокат цього тижня в Україні.
Читайте Новини.LIVE!