Серіал Пульс на Netflix — перший трейлер і дата виходу

Серіал "Пульс". Фото: Netflix

На глядачів чекає нова захоплива історія про лікарів на Netflix. Стримінгова платформа анонсувала перший сезон медичної драми "Пульс".

Перший трейлер серіалу опублікували на YouTube.

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Сюжет серіалу буде розгортатися навколо медиків найзавантаженішого травматологічного центру рівня 1 в Маямі. Молода лікарка Денні нещодавно отримала посаду старшої ординаторки і тепер мусить впоратися із новою відповідальністю. Разом із командою вона буде кидати виклик не лише важким медичним випадкам, а й боротися із особистою драмою.

Головні ролі в серіалі виконали Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джессі Т. Ашер, Джастіна Мачадо, Джек Беннон та Даніела Ньєвес.

Прем'єра медичної драми запланована на 3 квітня 2025 року.

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