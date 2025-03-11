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Вийшов перший трейлер нової медичної драми на Netflix

11 березня 2025 11:50
Марія Коваленко - Редактор
Серіал Пульс на Netflix — перший трейлер і дата виходу
Серіал "Пульс". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

На глядачів чекає нова захоплива історія про лікарів на Netflix. Стримінгова платформа анонсувала перший сезон медичної драми "Пульс".

Перший трейлер серіалу опублікували на YouTube.

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Сюжет серіалу буде розгортатися навколо медиків найзавантаженішого травматологічного центру рівня 1 в Маямі. Молода лікарка Денні нещодавно отримала посаду старшої ординаторки і тепер мусить впоратися із новою відповідальністю. Разом із командою вона буде кидати виклик не лише важким медичним випадкам, а й боротися із особистою драмою.

Головні ролі в серіалі виконали Вілла Фіцджеральд, Колін Вуделл, Джессі Т. Ашер, Джастіна Мачадо, Джек Беннон та Даніела Ньєвес.

Прем'єра медичної драми запланована на 3 квітня 2025 року.

Нагадаємо, Аманда Сейфрід натякнула на нову частину "Тіла Дженніфер" з Меган Фокс. А також стало відомо, які новинки кіно вийдуть у прокат цього тижня в Україні.

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