Сериал Пульс на Netflix — первый трейлер и дата выхода

Сериал "Пульс". Фото: Netflix

Зрителей ждет новая увлекательная история о врачах на Netflix. Стриминговая платформа анонсировала первый сезон медицинской драмы "Пульс".

Первый трейлер сериала опубликовали на YouTube.

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Сюжет сериала будет разворачиваться вокруг медиков самого загруженного травматологического центра уровня 1 в Майами. Молодой врач Дэнни недавно получила должность старшего ординатора и теперь должна справиться с новой ответственностью. Вместе с командой она будет бросать вызов не только тяжелым медицинским случаям, но и бороться с личной драмой.

Главные роли в сериале исполнили Вилла Фицджеральд, Колин Вуделл, Джесси Т. Ашер, Джастина Мачадо, Джек Беннон и Даниэла Ньевес.

Премьера медицинской драмы запланирована на 3 апреля 2025 года.

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