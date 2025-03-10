Тіло Дженніфер 2 — Аманда Сейфрід натякнула на продовження горору

Трилер "Тіло Дженніфер". Фото: кадр з фільму

Американська акторка Аманда Сейфрід натякнула на продовження відомого трилеру "Тіло Дженніфер", в якому зіграла з колегою Меган Фокс. Через 14 років після прем'єри творці фільму розмірковують над сиквелом.

Про це акторка розповіла у коментарі Bloody Disgusting.

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Сейфрід подарувала шанувальникам комедійного горору надію на його "воскресіння". Акторка натякнула, що команда стрічки замислюється над тим, аби зняти сиквел "Тіла Дженніфер", однак давати гарантій, що фільм точно вийде, вона не стала.

"Я думаю, що ми зробимо ще один (фільм. — Ред.). Я не підтверджую! Я сказала: "Я думаю". Ми працюємо над цим", — сказала у коментарі Сейфрід.

Аманда Сейфрід та Меган Фокс у "Тіло Дженніфер". Фото: кадр з фільму

Сюжет першого фільму розгортається навколо двох подруг — Ніді, яку зіграла Аманда Сейфрід, та Дженніфер у виконанні Меган Фокс. Школярки мешкають у невеличкому містечку, до якого одного разу завітав відомий рок-гурт. Після концерту у барі займається жахлива пожежа, у якій гинуть люди. На щастя, подругам вдалося врятуватися. Але після інциденту із Дженніфер починають коїтися дивні речі — дівчина перетворюється на демона, що прагне людської плоті. А Ніді мусить зупинити подругу.

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