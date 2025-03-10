Тело Дженнифер 2 - Аманда Сейфрид намекнула на продолжение хоррора

Триллер "Тело Дженнифер". Фото: кадр из фильма

Американская актриса Аманда Сейфрид намекнула на продолжение известного триллера "Тело Дженнифер", в котором сыграла с коллегой Меган Фокс. Спустя 14 лет после премьеры создатели фильма размышляют над сиквелом.

Об этом актриса рассказала в комментарии Bloody Disgusting.

Читайте также:

Сиквел "Тело Дженнифер" — что известно

Сейфрид подарила поклонникам комедийного хоррора надежду на его "воскрешение". Актриса намекнула, что команда ленты задумывается над тем, чтобы снять сиквел "Тела Дженнифер", однако давать гарантий, что фильм точно выйдет она не стала.

"Я думаю, что мы сделаем еще один (фильм. — Ред.). Я не подтверждаю! Я сказала: "Я думаю". Мы работаем над этим", — сказала в комментарии Сейфрид.

Аманда Сейфрид и Меган Фокс в "Тело Дженнифер". Фото: кадр из фильма

Сюжет первого фильма разворачивается вокруг двух подруг — Ниди, которую сыграла Аманда Сейфрид, и Дженнифер в исполнении Меган Фокс. Школьницы живут в небольшом городке, который однажды посетила известная рок-группа. После концерта в баре разгорается ужасный пожар, в котором гибнут люди. К счастью, подругам удалось спастись. Но после инцидента с Дженнифер начинают происходить странные вещи — девушка превращается в демона, жаждущего человеческой плоти. А Ниди должна остановить подругу.

Напомним, на этой неделе в прокат выходит комедия с Даниэлем Салемом и экшн от создателя "Игры престолов". А также мы писали о 5 самых популярных фильмах на Netflix, которые выбирали украинцы.