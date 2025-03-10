Наталка Денисенко позувала оголеною на фотосесії — фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко сміливо демонструє свої принади на камеру. Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" влаштувала відверту фотосесію в образі нареченої.

Світлинами акторка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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35-річна знаменитість позувала у кадрі повністю оголеною. На ній був лише білий вельон, який сягав до підлоги, а усі свої принади Наталка прикрила букетом пишних троянд.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У підписі до пікантної фотосесії Денисенко поділилася своїми міркуваннями про те, що означає бути жінкою у сучасному світі.

"Бути жінкою у сучасному світі — це жити між двома силами: очікуваннями суспільства та власною свободою... Нам пропонують бути ніжними, але сильними, турботливими, але амбітними, розкутими, але скромними, ідеальними у всьому, але не занадто…

Жіночність часто зводять до зовнішності чи поведінки, але насправді це – внутрішня енергія та відчуття гармонії з собою", — написала Денисенко.

Наталка Денисенко у новій фотосесії. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Попри упередження суспільства та вигадані норми, акторка порадила жінка бути собою та не боятися втілювати свої мрії.



"Ми все ще стикаємося з упередженнями: "Жінка повинна…", "Жінці не пасує…" — але хто визначає ці правила? Так, іноді буває важко…

Бо сучасний світ вимагає забагато, але найбільша мудрість — не намагатися відповідати всім очікуванням, а бути собою! Бути чесно з собою! Обирати жити так, як хочеться саме тобі! Бо ми маємо право на цю свободу і треба це цінувати! В деяких країнах за такі знімки мене б взагалі могли вбити…", — сказала зірка.

Наталка Денисенко приголомшила новими світлинами. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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