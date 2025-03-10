Венсан Кассель показав сина від Нари Баптисти — фото

Венсан Кассель вперше показав сина від 29-річної моделі
Французький актор та продюсер Венсан Кассель вперше поділився світлиною зі своїм сином від австралійської моделі Нари Баптисти. Зірка кіно разом із коханою та малюком відпочивають у Бразилії.
Фото актор поділився на своїй сторінці в Instagram.
Венсан Кассель показав сина
58-річний актор та його 29-річна обраниця стали батьками у січні. До цього Кассель не показував свого малюка, а лише розсекретив його ім'я — хлопчика назвали Каетано.
Однак актор вирішив більше не приховувати свого сина та поділився його першим фото у соцмережі. На світлині, яку опублікував Кассель, його кохана позувала із малюком на руках на тлі тропічного краєвиду. Судячи з геолокації, пара відпочиває в Бразилії.
У підписі до світлини актор звернувся до Нари із подякою.
"Дякую тобі, кохана", — написав Кассель.
Нагадаємо, що для актора хлопчик став четвертою дитиною. Кассель має доньок Деву та Леоні від акторки Моніки Беллучі, а також у стосунках із моделлю Тіною Кунакі в актора народилася дівчинка Амазоні.
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