Венсан Кассель показав сина від Нари Баптисти — фото

Венсан Кассель. Фото: instagram.com/vincentcassel

Французький актор та продюсер Венсан Кассель вперше поділився світлиною зі своїм сином від австралійської моделі Нари Баптисти. Зірка кіно разом із коханою та малюком відпочивають у Бразилії.

Фото актор поділився на своїй сторінці в Instagram.

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58-річний актор та його 29-річна обраниця стали батьками у січні. До цього Кассель не показував свого малюка, а лише розсекретив його ім'я — хлопчика назвали Каетано.

Однак актор вирішив більше не приховувати свого сина та поділився його першим фото у соцмережі. На світлині, яку опублікував Кассель, його кохана позувала із малюком на руках на тлі тропічного краєвиду. Судячи з геолокації, пара відпочиває в Бразилії.

Нара Баптиста з сином. Фото: instagram.com/vincentcassel

У підписі до світлини актор звернувся до Нари із подякою.

"Дякую тобі, кохана", — написав Кассель.

Нагадаємо, що для актора хлопчик став четвертою дитиною. Кассель має доньок Деву та Леоні від акторки Моніки Беллучі, а також у стосунках із моделлю Тіною Кунакі в актора народилася дівчинка Амазоні.

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