Дженніфер Лопес відреагувала на обійми Бена Аффлека з колишньою - фото

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес відреагувала на возз'єднання колишнього чоловіка Бена Аффлека з його ексдружиною Дженніфер Гарнер. Днями їх заскочили за обіймами під час гри у пейнтбол.

Інсайдер розповів виданню Page Six, як Джей Ло поставилася до таких теплих стосунків Бена із колишньою.

Читайте також:

Лопес ревнувала Аффлека до Гарнер

Наприкінці лютого Аффлек та Лопес офіційно розірвали свій шлюб, який тривав два роки. Під час розриву зі співачкою актора підтримала Гарнер, з якою він виховує трьох спільних дітей.

Як розповів інсайдер, таке зближення між Аффлеком та його колишньою засмутило Лопес. За словами джерела, співачка "незадоволена тим, що постійно бачить фото свого колишнього з Гарнер", а нещодавній інцидент з обіймами став для неї "як сіль на рану".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters

Ще один інсайдер розповів Daily Mail, що ще у шлюбі Джей Ло ревнувала свого обранця до ексдружини, адже вони проводили багато часу разом.

"Вона витратила так багато часу, підтримуючи Бена в його труднощах, і пережила важкий рік, коли їхній шлюб розпався. Те, як швидко він почав проводити більше часу з Гарнер, посилило її побоювання з приводу його стосунків із нею, коли вони були одружені", — розповів інсайдер.

Тим часом нинішній обранець Дженніфер Гарнер, Джон Міллер, також не дуже задоволений тим, як його дівчина спілкується зі своїм колишнім. Натомість, за словами джерел, Гарнер та Аффлек мають близькі, але дружні стосунки.

Раніше Анастасія Цимбалару оголосила про розставання з бойфрендом та назвала причину. Також ми писали, що Сальма Гаєк вийшла в світ з чоловіком-мільярдером.