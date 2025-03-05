Бена Аффлека заскочили за обіймами з колишньою — відео

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек підігрів чутки про возз'єднання зі своєю колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер. Папараці заскочили експодружжя за обіймами.

Кадрами близькості між акторами поділилося видання Daily Mail.

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Аффлека та Гарнер заскочили в обіймах

Після розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес актор знайшов втіху в компанії своєї іншої ексдружини. Аффлек та Гарнер багато спілкуються та проводять час разом.

Днями колишнє подружжя разом із дітьми відсвяткували день народження свого 13-річного сина Семюеля. Родина зібралася за грою в пейнтбол. Під час гри папараці заскочили Аффлека, який ніжно обійняв Гарнер за талію та пригорнув до себе.

Тим часом інсайдери з оточення акторів запевняють, що між Аффлеком та Гарнер суто дружні стосунки. За словами джерел, акторка не самотня та зустрічається з чоловіком на ім'я Джон Міллер, а зірка "Бетмена" з повагою ставиться до вибору колишньої.

"Бен більше не хлопець Джен і не її чоловік. Джон Міллер — її партнер, і вона щаслива у своїх стосунках. Друзі Бена щиро вірять, що, якщо Джен і Джон розлучаться, то він миттєво повернеться до неї. Але це не так, і Бен поважає її стосунки з Джоном", — кажуть джерела.

Звичайно, на думку інсайдерів, такі кадри можуть обурити нинішнього бойфренда акторки, але сама Гарнер ставиться до флірту із колишнім, як до чогось невинного.

"Чи турбує Джона, коли він бачить, що вони вдвох такі ніжні? Звичайно. Це могло б статися з будь-ким, але в цьому немає нічого нового. У Бена і Джен унікальні стосунки, особливо для колишніх. Він любить її більше, ніж будь-яку жінку, яку він коли-небудь кохав, окрім своєї мами. Але він також визнає, що цього не може бути. Не тоді, коли вона віддана комусь іншому. Бен завжди фліртуватиме з Джен, і вона сприйматиме це як щось невинне", — каже джерело.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер були у шлюбі 13 років. Колишнє акторське подружжя має трьох спільних дітей — 19-річну Вайолет, 16-річну Серафіну та 13-річного Семюеля.

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