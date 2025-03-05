Бена Аффлека застали за объятиями с бывшей — видео

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голливудский актер Бен Аффлек подогрел слухи о воссоединении со своей бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер. Папарацци застали экс-супругов за объятиями.

Кадрами близости между актерами поделилось издание Daily Mail.

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После развода с певицей Дженнифер Лопес актер нашел утешение в компании своей другой экс-супруги. Аффлек и Гарнер много общаются и проводят время вместе.

На днях бывшие супруги вместе с детьми отпраздновали день рождения своего 13-летнего сына Сэмюэля. Семья собралась за игрой в пейнтбол. Во время игры папарацци застали Аффлека, который нежно обнял Гарнер за талию и прижал к себе.

Между тем инсайдеры из окружения актеров уверяют, что между Аффлеком и Гарнер чисто дружеские отношения. По словам источников, актриса не одинока и встречается с мужчиной по имени Джон Миллер, а звезда "Бэтмена" с уважением относится к выбору бывшей.

"Бен больше не парень Джен и не ее муж. Джон Миллер — ее партнер, и она счастлива в своих отношениях. Друзья Бена искренне верят, что если Джен и Джон расстанутся, то он мгновенно вернется к ней. Но это не так, и Бен уважает ее отношения с Джоном", — говорят источники.

Конечно, по мнению инсайдеров, такие кадры могут возмутить нынешнего бойфренда актрисы, но сама Гарнер относится к флирту с бывшим, как к чему-то невинному.

"Беспокоит ли Джона, когда он видит, что они вдвоем такие нежные? Конечно. Это могло бы произойти с любым, но в этом нет ничего нового. У Бена и Джен уникальные отношения, особенно для бывших. Он любит ее больше, чем любую женщину, которую он когда-либо любил, кроме своей мамы. Но он также признает, что этого не может быть. Не тогда, когда она предана кому-то другому. Бен всегда будет флиртовать с Джен, и она будет воспринимать это как нечто невинное", — говорит источник.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были в браке 13 лет. У бывшей актерской пары три общих ребенка — 19-летня Вайолет, 16-летняя Серафина и 13-летнй Сэмюэль.

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