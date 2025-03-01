Бред Пітт і Дженніфер Еністон знімуться разом в кіно — деталі

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються через 20 років після розлучення. Інсайдери стверджують, що колишнє подружжя зіграє закохану пару в комедійному фільмі.

Про це пише видання Hello Magazine, посилаючись на власні джерела.

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Зазначається, що Пітт і раніше пропонував Еністон разом знятися в комедії, проте зірка була проти через його розлучення з Анджеліною Джолі.

"Тепер його розлучення закінчилося, вони обидва могли б виграти в касі, і Джен дуже подобається останній сценарій, який надіслала його команда. Побачити, як Бред і Джен випустять пар у романтичному коміксі, буде золотим касовим збором", — пишуть джерела.

Проте від ймовірної співпраці не у захваті колишня кохана Пітта Інес де Рамон.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон. Фото: Pinterest

"Джен завжди була поза критикою і майже на п'єдесталі в очах Бреда через те, як вона впоралася з цим досить шокуючим розлученням. Інес визнала, що він усе ще підтримує з нею зв'язок — він наполягає, що це тому, що він їй "винен" після того, як вона без зайвих розмов залишила йому їхню продюсерську компанію "План Б". Але те, що вони знімають романтичну комедію, напевно, буде тривожним для Інес", — додав інсайдер.

Нагадаємо, платформа Netflix показала трейлер нового бойовика-трилера із Томом Гарді під назвою "Спустошення". Також пісня з серіалу "Кассандра" очолила чарт ITunes в Україні та Польщі.