Netflix показав трейлер фільму "Спустошення" — фото

Кадри з Томом Гарді в фільмі "Спустошення". Фото: скриншот YouTube

Платформа Netflix показала трейлер нового бойовика-трилера із Томом Гарді під назвою "Спустошення". Глядачі зможуть його оцінити вже цієї весни.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Тизер стрічки "Спустошення"

Однохвилинний тизер починається з того, що Гарді в ролі нью-йоркського поліцейського приходить на місце злочину і знаходить дев'ять мертвих тіл. Незабаром з'ясовується, що вбивства скоїла банда на чолі з Тімоті Оліфантом.

Прем'єра стрічки запланована на 25 квітня 2025 року.

"Після невдалої операції з продажу наркотиків Вокер опиняється в оточенні кількох угруповань: мстивого злочинного синдикату, нечистого на руку політика, а також своїх колег-поліцейських. Намагаючись врятувати відчуженого сина політика, чия причетність до наркоугоди починає розплутувати глибоке павутиння корупції та змови, він змушений протистояти демонам свого минулого", — йдеться в синопсисі фільму.

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