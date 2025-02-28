Netflix показал трейлер фильма "Опустошение" — фото

Netflix показал трейлер нового боевика-триллера с Томом Харди
Платформа Netflix показала трейлер нового боевика-триллера с Томом Харди под названием "Опустошение". Зрители смогут его оценить уже этой весной.
Видео было опубликовано на YouTube.
Тизер ленты "Опустошение"
Одноминутный тизер начинается с того, что Харди в роли нью-йоркского полицейского приходит на место преступления и находит девять мертвых тел. Вскоре выясняется, что убийства совершила банда во главе с Тимоти Олифантом.
Премьера ленты запланирована на 25 апреля 2025 года.
"После неудачной операции по продаже наркотиков Уокер оказывается в окружении нескольких группировок: мстительного преступного синдиката, нечистого на руку политика, а также своих коллег-полицейских. Пытаясь спасти отчужденного сына политика, чья причастность к наркосделке начинает распутывать глубокую паутину коррупции и заговора, он вынужден противостоять демонам своего прошлого", — говорится в синопсисе фильма.
Контент 18+ (Трейлер содержит сцены насилия)
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