Netflix показал трейлер фильма "Опустошение" — фото

Кадры с Томом Харди в фильме "Опустошение". Фото: скриншот YouTube

Платформа Netflix показала трейлер нового боевика-триллера с Томом Харди под названием "Опустошение". Зрители смогут его оценить уже этой весной.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Тизер ленты "Опустошение"

Одноминутный тизер начинается с того, что Харди в роли нью-йоркского полицейского приходит на место преступления и находит девять мертвых тел. Вскоре выясняется, что убийства совершила банда во главе с Тимоти Олифантом.

Премьера ленты запланирована на 25 апреля 2025 года.

"После неудачной операции по продаже наркотиков Уокер оказывается в окружении нескольких группировок: мстительного преступного синдиката, нечистого на руку политика, а также своих коллег-полицейских. Пытаясь спасти отчужденного сына политика, чья причастность к наркосделке начинает распутывать глубокую паутину коррупции и заговора, он вынужден противостоять демонам своего прошлого", — говорится в синопсисе фильма.

Контент 18+ (Трейлер содержит сцены насилия)

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