Брэд Питт и Дженнифер Энистон снимутся вместе в кино — детали

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся спустя 20 лет после развода. Инсайдеры утверждают, что бывшие супруги сыграют влюбленную пару в комедийном фильме.

Об этом пишет издание Hello Magazine, ссылаясь на собственные источники.

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Отмечается, что Питт и ранее предлагал Энистон вместе сняться в комедии, однако звезда была против из-за его развода с Анджелиной Джоли.

"Теперь его развод закончился, они оба могли бы выиграть в кассе, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала его команда. Увидеть, как Брэд и Джен выпустят пар в романтическом комиксе, будет золотым кассовым сбором", — пишут источники.

Однако от вероятного сотрудничества не в восторге бывшая возлюбленная Питта Инес де Рамон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Pinterest

"Джен всегда была вне критики и почти на пьедестале в глазах Брэда из-за того, как она справилась с этим довольно шокирующим разводом. Инес признала, что он все еще поддерживает с ней связь - он настаивает, что это потому, что он ей "должен" после того, как она без лишних разговоров оставила ему их продюсерскую компанию "План Б". Но то, что они снимают романтическую комедию, наверное, будет тревожным для Инес", — добавил инсайдер.

Напомним, платформа Netflix показала трейлер нового боевика-триллера с Томом Харди под названием "Опустошение". Также песня из сериала "Кассандра" возглавила чарт ITunes в Украине и Польше.