Анастасія Цимбалару розійшлася з хлопцем і назвала причину — фото

Акторка Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару оголосила про розрив стосунків зі своїм бойфрендом. Зірка серіалу "Жіночий лікар" зізналася, що тепер її серце вільне.

Про зміни в особистому житті знаменитість розповіла у коментарі "Ранок у великому місті".

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Лише у грудні акторка повідомила шанувальникам, що після розлучення із актором Григорієм Баклановим знову закохана та має бойфренда. Однак через три місяці Цимбалару та її обранець розійшлися, тож на сьогодні серце зірки вільне.

"Сьогодні моє серце вільне. Я не можу сказати, що я перебуваю у пошуках свого кохання. Мені зараз комфортно бути у тому стані, в якому я є, і присвячувати свій час і ресурси на себе, на свою реалізацію", — сказала Анастасія.

Анастасія Цимбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Причиною розставання із бойфрендом, за словами акторки, стали напружені робочі графіки.

"Графіки... По-перше, дуже важко людині із моїм ритмом життя влаштувати особисте, тому що я у постійній біганині", — пояснила Цимбалару.

Нагадаємо, Бен Аффлек підігрів чутки про возз'єднання з ексдружиною. Також стало відомо, що Бред Пітт та Дженніфер Еністон можуть знятися разом після скандального розлучення.