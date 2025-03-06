Анастасия Цымбалару разошлась с парнем и назвала причину - фото

Актриса Анастасия Цымбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цымбалару объявила о разрыве отношений со своим бойфрендом. Звезда сериала "Женский доктор" призналась, что теперь ее сердце свободно.

Об изменениях в личной жизни знаменитость рассказала в комментарии "Утро в большом городе".

Читайте также:

Анастасия Цымбалару назвала причину разрыва с бойфрендом

Только в декабре актриса сообщила поклонникам, что после развода с актером Григорием Баклановым снова влюблена и имеет бойфренда. Однако через три месяца Цымбалару и ее избранник разошлись, поэтому на сегодня сердце звезды свободно.

"Сегодня мое сердце свободно. Я не могу сказать, что я находится в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно быть в том состоянии, в котором я есть, и посвящать свое время и ресурсы на себя, на свою реализацию", — сказала Анастасия.

Анастасия Цымбалару. Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Причиной расставания с бойфрендом, по словам актрисы, стали напряженные рабочие графики.

"Графики... Во-первых, очень трудно человеку с моим ритмом жизни устроить личное, потому что я в постоянной беготне", — объяснила Цымбалару.

Напомним, Бен Аффлек подогрел слухи о воссоединении с экс-супругой. Также стало известно, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут сняться вместе после скандального развода.