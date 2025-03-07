Дженнифер Лопес отреагировала на объятия Бена Аффлека с бывшей - фото

Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес отреагировала на воссоединение бывшего мужа Бена Аффлека с его экс-супругой Дженнифер Гарнер. На днях их застали за объятиями во время игры в пейнтбол.

Инсайдер рассказал изданию Page Six, как Джей Ло отнеслась к таким теплым отношениям Бена с бывшей.

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Лопес ревновала Аффлека к Гарнер

В конце февраля Аффлек и Лопес официально расторгли свой брак, который длился два года. Во время разрыва с певицей актера поддержала Гарнер, с которой он воспитывает троих общих детей.

Как рассказал инсайдер, такое сближение между Аффлеком и его бывшей расстроило Лопес. По словам источника, певица "недовольна тем, что постоянно видит фото своего бывшего с Гарнер", а недавний инцидент с объятиями стал для нее "как соль на рану".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

Еще один инсайдер рассказал Daily Mail, что еще в браке Джей Ло ревновала своего избранника к экс-супруге, ведь они проводили много времени вместе.

"Она потратила так много времени, поддерживая Бена в его трудностях, и пережила тяжелый год, когда их брак распался. То, как быстро он начал проводить больше времени с Гарнер, усилило ее опасения по поводу его отношений с ней, когда они были женаты", — рассказал инсайдер.

Между тем нынешний избранник Дженнифер Гарнер, Джон Миллер, также не очень доволен тем, как его девушка общается со своим бывшим. Зато, по словам источников, Гарнер и Аффлек имеют близкие, но дружеские отношения.

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