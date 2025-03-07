Сальма Гаєк з чоловіком-мільярдером і донькою вийшла в світ — фото

Сальма Гаєк показалася з чоловіком і донькою на світській події
Голлівудська зірка Сальма Гаєк вперше за тривалий час поділилася із фанатами фото зі своєю родиною. Акторка разом із чоловіком-мільяредром та донькою відвідала виставку в Парижі.
Світлинами зі світського заходу знаменитість поділилася в Instagram.
Сальма Гаєк вийшла в люди з чоловіком і донькою
58-річна акторка з'явилася на відкритті виставки Corps et Ames у Парижі в супроводі свого чоловіка, 62-річного мільярдера Франсуа-Анрі Піно.
Компанію подружжю склала їхня донька 17-річна Валентина Палома, а також донька Піно від попереднього шлюбу — 24-річна Матильда.
Для заходу Сальма обрала чорний тренч із мереживом та шкіряним паском, який доповнила високою зачіскою та макіяжем із акцентом на губах.
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