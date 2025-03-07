Сальма Гаєк з чоловіком-мільярдером і донькою вийшла в світ — фото

Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek

Голлівудська зірка Сальма Гаєк вперше за тривалий час поділилася із фанатами фото зі своєю родиною. Акторка разом із чоловіком-мільяредром та донькою відвідала виставку в Парижі.

Світлинами зі світського заходу знаменитість поділилася в Instagram.

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58-річна акторка з'явилася на відкритті виставки Corps et Ames у Парижі в супроводі свого чоловіка, 62-річного мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк та її чоловік Франсуа-Анрі Піно. Фото: instagram.com/salmahayek

Компанію подружжю склала їхня донька 17-річна Валентина Палома, а також донька Піно від попереднього шлюбу — 24-річна Матильда.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно з доньками. Фото: instagram.com/salmahayek

Для заходу Сальма обрала чорний тренч із мереживом та шкіряним паском, який доповнила високою зачіскою та макіяжем із акцентом на губах.

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek

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