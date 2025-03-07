Сальма Хайек с мужем-миллиардером и дочкой вышла в свет — фото

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Голливудская звезда Сальма Хайек впервые за долгое время поделилась с фанатами фото со своей семьей. Актриса вместе с мужем-миллиардером и дочерью посетила выставку в Париже.

Фотографиями со светского мероприятия знаменитость поделилась в Instagram.

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58-летняя актриса появилась на открытии выставки Corps et Ames в Париже в сопровождении своего мужа, 62-летнего миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек и ее супруг Франсуа-Анри Пино. Фото: instagram.com/salmahayek

Компанию супругам составила их дочь 17-летняя Валентина Палома, а также дочь Пино от предыдущего брака — 24-летняя Матильда.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино с дочерьми. Фото: instagram.com/salmahayek

Для мероприятия Сальма выбрала черный тренч с кружевом и кожаным поясом, который дополнила высокой прической и макияжем с акцентом на губах.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

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