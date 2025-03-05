Джессі Айзенберг отримав польське громадянство — фото

Джессі Айзенберг. Фото: Reuters

Американський актор Джессі Айзенберг відтепер має польське громадянство. Зірка фільмів "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману" отримав нові документи від президента Польщі Анджея Дуди.

Про це повідомила Канцелярія президента Польщі на офіційній сторінці в Х.

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Документи про нове громадянство голлівудському актору вручив особисто Анджей Дуда під час урочистої зустрічі в Представництві Польщі при ООН у Нью-Йорку 4 березня.

Джессі Айзенберг та Анджей Дуда. Фото: Reuters

Айзенберг подав заяву на польське громадянство навесні 2024 року. Таке рішення актор прийняв через те, що має польське коріння та відчуває особливий зв'язок із цією країною. Предки знаменитості жили у Польщі, але були змушені емігрувати до США під час Другої світової війни.

"Я радий, що люди з усього світу, з-за океану пам'ятають своє походження, що їхні предки походять з Республіки Польща і хочуть бути пов'язаними з нашою державою", — висловився про зустріч Дуда.

Зустріч Джессі Айзенберга та Анджея Дуди. Фото: Reuters

До речі, 2024 року актор також знявся у фільмі "Справжній біль". Він розповідає про двох братів, які після смерті бабусі вирушають до Польщі, аби дізнатися історію своєї родини та те, як їхні рідна людина пережила Голокост. Робота над фільмом також підштовхнула зірку до того, аби побудувати міцніші зв'язки зі своєю спадщиною.

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