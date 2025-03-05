Алек Болдвін хотів скоїти самогубство після вбивства Галини Гатчінс — подробиці

Алек Болдвін. Фото: Reuters

Дружина голлівудського актор Алека Болдвіна — Іларія — шокувала зізнаннями про емоційний стан чоловіка після загибелі українки Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Зірка кіно тривалий час був у депресії та навіть хотів вкоротити собі віку.

Про це Іларія розповіла у ТВ-шоу "Болдвіни" на TLC, пише People.

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Алек Болдвін ледь не наклав на себе руки

Нещасний випадок на зніманнях фільму, під час якого актор випадково застрелив операторку, ледь не забрав його власне життя. Як розповіла Іларія, її чоловік переживав сильну депресію та навіть хотів накласти на себе руки.

"Я знайшла ці текстові повідомлення між нами наступного дня. І Алек казав, що хоче вбити себе", — розповіла дружина актора.

За словами Іларії, він відчував сильну провину за те, що залишився живим.

"Ти береш участь у тому, що ніхто навіть не міг собі уявити. І ось він повертається до того дня, він хотів би бути на її місці. Він би помінявся місцями з Гатчінс за секунду", — поділилася Болдвін.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Алек Болдвін випадково вистрелив у операторку Галину Гатчінс під час знімань фільму "Іржа". Реквізитний пістолет, з якого стріляв актор, виявився зарядженим справжніми кулями. Розслідування смерті українки тривали три роки, після чого суд виправдав Болдвіна, а зброярку фільму засудили на 18 місяців ув'язнення за ненавмисне вбивство.

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