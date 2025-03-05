Алек Болдуин хотел совершить самоубийство после убийства Галины Хатчинс - подробности

Алек Болдуин. Фото: Reuters

Жена голливудского актер Алека Болдуина - Илария - шокировала признаниями об эмоциональном состоянии мужа после гибели украинки Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Звезда кино долгое время был в депрессии и даже хотел покончить с собой.

Об этом Илария рассказала в ТВ-шоу "Болдуины" на TLC, пишет People.

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Алек Болдуин едва не покончил с собой

Несчастный случай на съемках фильма, во время которого актер случайно застрелил оператора, едва не унес его собственную жизнь. Как рассказала Илария, ее муж переживал сильную депрессию и даже хотел покончить с собой.

"Я нашла эти текстовые сообщения между нами на следующий день. И Алек говорил, что хочет убить себя", — рассказала жена актера.

По словам Иларии, он чувствовал сильную вину за то, что остался жив.

"Ты участвуешь в том, что никто даже не мог себе представить. И вот он возвращается к тому дню, он хотел бы быть на ее месте. Он бы поменялся местами с Хатчинс за секунду", — поделилась Болдуин.

Напомним, в октябре 2021 года Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Реквизитный пистолет, из которого стрелял актер, оказался заряженным настоящими пулями. Расследование смерти украинки длились три года, после чего суд оправдал Болдуина, а оружейницу фильма осудили на 18 месяцев заключения за непредумышленное убийство.

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