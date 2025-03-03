Оскар 2025 — Едріан Броуді зі сцени виголосив потужну промову

Едрієн Броуді. Фото: Reuters

Переможцем цьогорічної премії "Оскар" у номінації "Найкращий актор" став Едрієн Броуді. Зі сцени заходу зірка фільму "Бруталіст" виголосив емоційну промову про важливість миру та боротьби за справедливість.

Про це пишуть Новини.LIVE.

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Голлівудський актор отримав другу в своїй кар'єрі нагороду від Кіноакадемії. Під час отримання золотої статуетки Броуді зі сльозами на очах звернувся до глядачів із важливою промовою.

У своєму зверненні актор подякував усій команді фільму "Бруталіст" та своїм близьким за підтримку. Попри те, що за регламентом лауреат мав лише 4 хвилини на свою промову, Броуді попросив продовжити.

Знаменитість заговорив про важливі теми, зокрема наголосив на важливості подолати ненависть, расові та релігійні упередження, війни та конфлікти заради майбутнього.

"Я молюся за здоровіший, щасливіший і більш інклюзивний світ, і я вірю, що якщо минуле може нас чогось навчити, то це нагадування не дозволяти ненависті залишатися без контролю. Нумо боротися за те, що правильно, продовжувати посміхатися, продовжувати любити одне одного. Відбудовуймо разом. Дякую", — сказав зі сцени Броуді.

Едрієн Броуді на "Оскарі-2025". Фото: Reuters

Нагадаємо, нагороду за "Найкращу жіночу роль" отримала 25-річна Майкі Медісон. Також стало відомо, який фільм здобув "Оскар-2025".