Найкращий фільм року — яка стрічка отримала Оскар-2025

Премія "Оскар". Фото: Reuters

Кіноакадемія оголосила назву стрічки, яка цього року отримала головну статуетку премії "Оскар". Найкращим фільмом року став "Анора" Шона Бейкера.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Читайте також:

"Анора" — найкращий фільм року

Стрічка режисера Шона Бейкера здобула золоту статуетку. Фільм став рекордсменом премії за кількістю нагород — він отримав перемогу у п'яти номінаціях.

Команда фільму "Анора". Фото: Reuters

Сюжет фільму розповідає про життя працівниці секс-індустрії, яка знайомиться із сином російського олігарха. Між парою виникає закоханість, однак батьки хлопця проти таких стосунків для сина. Під час своєї промови режисер Шон Бейкер подякував секс-працівницям за їхні історії, які лягли в основу стрічки.

Зазначимо, що напередодні "Оскару" навколо фільму розгорівся гучний скандал, адже ролі у ньому дісталися росіянам. Так, одного з другорядних персонажів втілив Юрій Борисов, який потрапив до бази "Миротворець" за підтримку кремлівського режиму та відвідування окупованих РФ територій України.

На перемогу у номінації "Найкращий фільм" також претендували такі стрічки, як "Бруталіст", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", "Конклав", "Дюна: Частина друга", "Емілія Перес", "Субстанція", "Я все ще тут", "Нікелеві хлопці" та "Wicked: Чародійка".

Нагадаємо, що Гаррісон Форд відмовився вести "Оскар" за день до премії. Також ми писали, що на премії "Сезар" підтримали Україну.